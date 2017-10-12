UEFA ve Lozan Üniversitesi ortaklığında düzenlenen UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın (CFM) üçüncü semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki gün süren seminerde Süper Lig kulüplerinden profesyoneller ile TFF ve Azerbaycan Futbol Federasyonu çalışanları eğitim aldı.



TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA Ülke Federasyonları Geliştirme Departmanı Müdürü Thierry Favre ile Lozan Üniversitesinden Prof. Jean-Loup Chappelet, katılımcılara sertifikalarını verdi.



UEFA ve Lozan Üniversitesi yetkililerinin organizatör-eğitimci olarak katıldığı sertifika programının ilki şubat, ikincisi mayıs ayında gerçekleştirilmişti. UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nda katılımcılar, uluslararası spor organizasyonlarının yapıları, pazarlama, iletişim, maç operasyonları, bütçe yönetimi, stratejik planlama gibi birçok alanda profesörler tarafından eğitim alıyor ve sınavlara tabi tutuluyor.

