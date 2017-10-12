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UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı

UEFA ve Lozan Üniversitesi ortaklığında düzenlenen UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın (CFM) üçüncü semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde gerçekleştirildi

UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı

UEFA ve Lozan Üniversitesi ortaklığında düzenlenen UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın (CFM) üçüncü semineri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde gerçekleştirildi

12 Ekim 2017 Perşembe 19:49
UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı
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UEFA ve Lozan Üniversitesi ortaklığında düzenlenen  UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nın (CFM) üçüncü semineri, Türkiye Futbol  Federasyonunun (TFF) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
 
TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar  Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde iki gün süren seminerde Süper Lig kulüplerinden  profesyoneller ile TFF ve Azerbaycan Futbol Federasyonu çalışanları eğitim aldı.
 
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Genel  Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA Ülke Federasyonları Geliştirme Departmanı Müdürü  Thierry Favre ile Lozan Üniversitesinden Prof. Jean-Loup Chappelet, katılımcılara  sertifikalarını verdi.
 
UEFA ve Lozan Üniversitesi yetkililerinin organizatör-eğitimci olarak  katıldığı sertifika programının ilki şubat, ikincisi mayıs ayında  gerçekleştirilmişti. UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'nda katılımcılar,  uluslararası spor organizasyonlarının yapıları, pazarlama, iletişim, maç  operasyonları, bütçe yönetimi, stratejik planlama gibi birçok alanda profesörler  tarafından eğitim alıyor ve sınavlara tabi tutuluyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Futbol Yönetimi SertifikaUEFA Ve Lozan Üniversites
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