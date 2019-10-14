UEFA, Fransa-Türkiye maçı için kararını verdi!

FRANSA ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü. Huffingtonpost Fransa'nın UEFA yetkililerine dayandırdığı habere göre; UEFA, Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının bu akşam planlandığı gibi yapılacağını bildirdi. Haberde UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu da kaydedildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI MAÇA GELMİYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bu akşam Paris'te Türk ve Fransız milli takımları arasında oynanacak maça gitmeme kararı aldı. Açıklama, bakanın ofisinden geldi.

İPTAL KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Türk milli takımı oyuncularının Suriye operasyonundan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlattı. 13 Ekim'de Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.