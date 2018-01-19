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12 Mart Günlük Burç Yorumu

UEFA'dan Türk futbol kulüpleri için çok kötü açıklama! Peki şimdi ne olacak?

UEFA, 2017 yılı için hazırladığı raporda en borçlu kulüpleri açıklarken Süper Lig takımlarının durumunun pek iyi olmadığı görüldü. Türkiye, en fazla borçlu ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı

UEFA'dan Türk futbol kulüpleri için çok kötü açıklama! Peki şimdi ne olacak?

UEFA, 2017 yılı için hazırladığı raporda en borçlu kulüpleri açıklarken Süper Lig takımlarının durumunun pek iyi olmadığı görüldü. Türkiye, en fazla borçlu ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı

19 Ocak 2018 Cuma 14:00
UEFA'dan Türk futbol kulüpleri için çok kötü açıklama! Peki şimdi ne olacak?
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UEFA, resmi internet sitesinden kulüplerin gelir ve giderlerine yönelik resmi dökümanları yayınladı. Buna göre Süper Lig ekiplerinin durumu pek de iç açıcı görünmüyor.
UEFA’nın raporuna göre 2017 yılında en borçlu futbol ülkesi İngiltere, ikinci sırada İtalya ve üçüncü sırada da Türkiye bulunuyor.
Yayınlanan raporlarda Süper Lig’deki 18 takımdan sadece 3 tanesinin kâr yaptığı belirtildi. İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor.
UEFA’NIN YAYINLADIĞI BELGELERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Ama Türkiye için benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye’deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış.
İtalya’da ise yüzde 11’lik artış dikkat çekiyor.


TARAFTAR GELİRLERİ DE DÜŞÜK
Türkiye'de oynanan müsabakalarda bilet geliri olarak ilk 20’ye giren bir takımımız bulunmuyor.
Maç başı ortalamasına 78 bin kişiye oynayan Barcelona bu konuda lider. Onları Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlar izliyor.

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Anahtar Kelimeler:
UEFATürk Futbol KulüpleriBorç
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