UEFA'dan skandal Halis Özkahya kararı
UEFA, Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel ile Dudelanga arasında oynanacak karşılaşmayı atadığı Halis Özkahya'yı Rum temsilcisinin itirazıyla maçtan aldı.
SPOR 26.11.2019, 15:33
RUM temsilcisi APOEL'in deplasmanda Dudelange ile oynayacağı maça Türk hakem Halis Özkahya atanmıştı. 1974'ten beri ilk kez maçlarına Türk hakemin atanmasına talihsizlik olarak bakan Rumlardan UEFA'ya itiraz geldi. Bu itirazı değerlendiren UEFA, Halis Özkahya'nın yerine İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi.
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