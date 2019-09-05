UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

AVRUPA Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Sırbistan- Portekiz mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.