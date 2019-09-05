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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.

SPOR 05.09.2019, 13:50
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev!
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AVRUPA Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Sırbistan- Portekiz mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

#fifa #Cüneyt Çakır #UEFA #Avrupa Futbol Şampiyonası
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