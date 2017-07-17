Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti

UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:23
UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
banner404

UEFA'DAN Beşiktaş'a kötü haber geldi. Lyon maçında çıkan olaylardan sonra UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 1 yıl men cezası verdiğini duyurmuştu. Beşiktaş bu karara itarz etti. Ancak beklenen haber gelmedi. UEFA eşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetti.

 UEFA'NIN BEŞİKTAŞ'A CEZASININ GEREKÇELERİ

- Tribün kargaşası

- Tribündeki patlayıcı maddeler

- Rakip taraftara yabancı madde atılması

CAMİAYA BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

UEFA Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın 2 ylı ertelemeli 1 yıl men cezasına yaptığı itirazı reddetmesi camiaya bomba gibi düştü.

Başkan Fikret Orman'ın Hukuk İşlerinden sorumlu yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 13 Temmuz'da bizzat giderek savunma yapması da UEFA'nın görüşünü değiştirmedi ve '2 yıl ertelemeli 1 yıl men' kararı aynen yürürlüğe girdi.

Bu karar yöneticiler tarafından 'büyük haksızlık' olarak değerlendirilirken UEFA'nın Türk kulüplerine uyguladığı çifte standartın bir kez daha belgelendiği de dile getirildi.

Bunun yanı sıra Beşiktaş Yönetim Kurulu cezanın ilk açıklandığı 19 Nisan tarihinden itibaren düşünmeye başladıkları radikal bir kararı da hayata geçirmeyi şimdi daha net bir şekilde gündeme alacak. Bu radikal karar ise 2 yıl boyunca Avrupa Kupalarında 'deplasman maçlarında taraftar hakkından vazgeçmek' olacak. Önümüzdeki haftalarda yapılacak yönetim kurulu toplantılarında 'deplasmanda taraftar hakkından vazgeçmeyi' enine boyuna tartışacak olan yönetim çok büyük bir ihtimalle bu kararı uygulamaya geçirecek ve 2 yıl boyunca deplasman maçlarında taraftar hakkını kullanmayacak.

Beşiktaş yönetimi bu kararı Şampiyonlar Ligi sayesinde kazanılan ve 30 milyon Euro'yu geçen gelirden olmamak için en ufak bir riske girmemek adına almayı düşünüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
UEFAUEFA Tahkim KuruluBeşiktaşın Lyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim