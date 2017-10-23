UEFA'dan Beşiktaş'a ceza

UEFA , Beşiktaş 'a 25 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun aldığı karara göre, Şampiyonlar Ligi G Grubu 2'nci haftasında oynanan Beşiktaş - RB Leipzig mücadelesinde Vodafone Park'ta elektriklerin kesilmesi ve merdiven boşluklarının dolu olmasından ötürü, siyah-beyazlı kulübe 25 bin Euro para cezası verildi.

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