UEFA'dan asker selamı kararı! Milli Takım ceza aldı mı?

TRT Spor'un haberine göre UEFA, UEFA, Türkiye A Milli Futbol Futbol Takımı oyuncularının 11 Ekim Cuma günü oynanan Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü oynanan Fransa ile oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçlarında yaptığı asker selamı hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı. Soruşturma tamamlanırken, ceza tayinine gerek duyulmadığı açıklandı.