UEFA'da kura çekimi! Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminde belli olacak. Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş'ın yanı sıra Play-Off Turu'nda AEK'yı eleyen Trabzonspor kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

A Grubu: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange

B Grubu: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C Grubu: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D Grubu: Sporting Lizbon, PSV Eindhoven, Rosenborg, LASK

E Grubu: Lazio, Celtic, Rennes, CLUJ

F Grubu: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria FC

G Grubu: Porto, Young Boys, Feyenoord,

H Grubu: CSKA Moskova, Ludogorets, Espanyol,

I Grubu: Wolfsburg, Gent, Saint Etienne, Olexandriya

J Grubu: Roma, Mönchengladbach, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR,

K Grubu: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolverhampton,

L Grubu: Manchester United, Astana, Partizan,

İLK MAÇLAR 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te başlayan kura çekiminin ardından belli olacak. Kura çekimini beIN SPORTS Haber canlı olarak yayınlanıyor.