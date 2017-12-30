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UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı: İlk 20’de Türkiye’den tek takım yer aldı

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Galatasaray ilk 20’de yer alırken, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü oldu

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı: İlk 20’de Türkiye’den tek takım yer aldı

UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı. Galatasaray ilk 20’de yer alırken, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü oldu

30 Aralık 2017 Cumartesi 20:13
UEFA, Avrupa’da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı: İlk 20’de Türkiye’den tek takım yer aldı
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SIRALAMADA ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2’nci sırada Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3’üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20’nci, Fenerbahçe 47’nci, Beşiktaş 51’inci, Trabzonspor 113’üncü sırada yer aldı.

İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

1 – Real Madrid

2 – Bayern Münih

3 – Barcelona

4 – Manchester United

5 – Juventus

6 – Milan

7 – Benfica

8 – Porto

9 – Liverpool

10 – Arsenal

20 – Galatasaray

47 – Fenerbahçe

51 – Beşiktaş

113 – Trabzonspor

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Son Güncelleme: 30.12.2017 20:40
Anahtar Kelimeler:
UEFAAvrupa
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