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UEFA Avrupa Uluslar Ligi grupları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi grupları belli oldu

UEFA Avrupa Uluslar Ligi grupları belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği UEFA Avrupa Uluslar Ligi grupları belli oldu

11 Ekim 2017 Çarşamba 19:02
UEFA Avrupa Uluslar Ligi grupları belli oldu
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TÜRKİYE Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın ilk  kez düzenlediği turnuvada Türkiye, Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç,  Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çekya ile  B Ligi'nde yer aldı.
 
B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında  lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de  oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek. B Ligi'nde en çok puanı  olan ve 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılamayan 4 ülke ise  Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek  için play-off oynayacak.
 
UEFA Uluslar Ligi gruplarında A, C ve D Ligi'nde şu ülkeler yer  alıyor:
 
A Ligi: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere,  İsviçre, İtalya, Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda
 
C Ligi: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya, Yunanistan, Sırbistan,  Arnavutluk, Norveç, Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi,  Estonya, Litvanya
 
D Ligi: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan, Ermenistan,  Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg, Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,  Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık
 
Diğer grupların statüleri
 
A Ligi'nde takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. Dört grup lideri, 2019  Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final,  üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından  2018 Aralık'ta belli olacak. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek  UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok  puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir  takımı belirlemek için play-off oynayacak.
 
C Ligi'nde 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak ve 4 grup  birincisi B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek  UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok  puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir  takımı belirlemek için play-off'ta mücadele edecek.
 
D Ligi'nde ise takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak ve 4 grup lideri C  Ligi'ne çıkacak. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart  2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için  play-off'larda yer alacak.
 
UEFA Uluslar Ligi takvimi
 
Grup kuraları: 24 Ocak 2018 SwissTech Convention Centre, Lozan 
 
1. Hafta: 6-8 Eylül 2018 
 
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018 
 
3. Hafta: 11-13 Ekim 2018 
 
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018 
 
5. Hafta: 15-17 Kasım 2018 
 
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018 
 
 Final kurası: Aralık 2018 
 
Finaller: 5-9 Haziran 2019 
 
UEFA EURO 2020 play-off kurası: 22 Kasım 2019 
  
UEFA EURO 2020 play-off maçları: 26-31 Mart 2020 
 
 

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Uluslar Ligi
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