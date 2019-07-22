UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekiliyor

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.
Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün TSİ 13.00'te yapılacak.
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak.
Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri:
Porto
Dinamo Kiev
Basel / PSV
Olympiakos - Viktoria Plzen
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri:
Sparta Prag
AEK
Espanyol / Stjarnan
Domzale / Malmö
Buducnost Podgorica / Zorya
Arsenal Tula / Neftçi
Yeni Malatyaspor'un muhtemel rakipleri:
Rijeka
PSV / Basel
Connah's Quay / Partizan
Flora Tallinn / E. Frankfurt
Jeunesse Esch / Vitoria