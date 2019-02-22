UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
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AVRUPA futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Dinamo Kiev-Chelsea
Frankfurt-Inter
Dinamo Zagreb- Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia-Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal

Maçlar Mart'ta

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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