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UEFA açıkladı! Olimpiyat Stadı 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday

UEFA, resmi sitesinden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday olduğunu açıkladı. Olimpiyat Stadı'nın rakibi, Lizbon'daki Estadio da Luz stadı olacak

UEFA açıkladı! Olimpiyat Stadı 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday

UEFA, resmi sitesinden Atatürk Olimpiyat Stadı'nın 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday olduğunu açıkladı. Olimpiyat Stadı'nın rakibi, Lizbon'daki Estadio da Luz stadı olacak

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:21
UEFA açıkladı! Olimpiyat Stadı 2020 Şampiyonlar Ligi finaline aday
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UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliğine  Atatürk Olimpiyat Stadı'nın aday olduğunu bildirdi. Final için bir diğer aday ise;  Portekiz ekibi  Benfica'nın maçlarını oynadığı Estadio da Luz oldu.

UEFA, RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLADI

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla; 2020 yılında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA  Avrupa Ligi ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finallerine ev sahipliği yapacak aday statları duyurdu.

Açıklamaya göre; 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak aday statlar  Atatürk Olimpiyat Stadı ve Estadio da Luz oldu.

AVRUPA LİGİ FİNALİ ADAYLARI DA AÇIKLANDI

2020 UEFA  Avrupa Ligi finaline ise  Polonya'daki Arena  Gdansk ve  Portekiz'deki Estadio do Dragao statları aday olarak gösterildi.

2020 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak aday statlar ise,  Avusturya'dan  Avusturya Arena,  Belçika'dan Stade Maurice Dufrasne ve  Rusya'dan Stadion Dinamo olarak belirlendi.

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Atatürk Olimpiyat StadyumuAtatürk Olimpiyat StadıSpor
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