Ücretsiz maç

12 Mart 2015 Perşembe 15:26
ALBİMO Alanyaspor Kulübü Passolig sorumlusu Hatice Ünsal,"Kulüp olarak başlatmış olduğumuz Haydi bayanlar maça proesi kapsamında Passolig kartı olan tüm bayanlarımız ve çocuklarımız iç sahada oynayacağımız tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilecekler. 0-6 yaş gurubu çocuklar velilere ile birlikte passolig kartı olmadan, 6 ve 12 yaş gurubu çocuklarımızda passolig kartı ile ücnretsiz olarak maçlarımı izleyebilecekler. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 05325844021 nolu telefondan bilgi alabilecekler." dedi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 14:31