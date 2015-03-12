Ücretsiz maç

ALBİMO Alanyaspor Kulübü Passolig sorumlusu Hatice Ünsal,"Kulüp olarak başlatmış olduğumuz Haydi bayanlar maça proesi kapsamında Passolig kartı olan tüm bayanlarımız ve çocuklarımız iç sahada oynayacağımız tüm maçları ücretsiz olarak izleyebilecekler. 0-6 yaş gurubu çocuklar velilere ile birlikte passolig kartı olmadan, 6 ve 12 yaş gurubu çocuklarımızda passolig kartı ile ücnretsiz olarak maçlarımı izleyebilecekler. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler 05325844021 nolu telefondan bilgi alabilecekler." dedi.



