Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 12 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler kulübüne girdi
Devleri solladı! 1 yılda milyarderler...
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol açar mı?
Kurutulmuş et gıda zehirlenmesine yol...

Uçak kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu tarafından Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanı için kaldırılıcak olan özel uçağın kayıtları devam ediyor

Uçak kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu tarafından Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanı için kaldırılıcak olan özel uçağın kayıtları devam ediyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:23
Uçak kayıtları sürüyor
banner404

13 NİSAN Cuma (yarın) günü öğleden sonra Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçak, 14 Nisan Cumartesi akşamı geri dönecek. Özel uçak bilet ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendi. Kayıtların sürdüğünü söyleyen kulüp yetkilileri "Malatya'ya gitmek isteyenler kulüp akreditasyon sorumlumuz Alpaslan Edizer'e 05369802308 nolu telefondan ulaşarak kayıt işlemini yaptırabilirler" dediler. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da geri sayım başladı
Alanya'da geri sayım başladı
Antalya Konya'yı bekliyor
Antalya Konya'yı bekliyor
Okurcalar Muzspor kuruldu
Okurcalar Muzspor kuruldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim