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'Uçak' kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için kaldıracağı özel uçağın kayıtları sürüyor

'Uçak' kayıtları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor'un 14 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için kaldıracağı özel uçağın kayıtları sürüyor

10 Nisan 2018 Salı 00:09
'Uçak' kayıtları sürüyor
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KULÜPTEN yapılan açıklamada 13 Nisan Cuma günü öğleden sonra Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan Malatya'ya hareket edecek olan özel uçağın 14 Nisan Cumartesi akşamı döneceği belirtildi. Özel uçak bilet ücretinin, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklama ücretleri dahil olmak üzere toplam 1000 TL olarak belirlendiğı ifade edilen açıklamada Malatya'ya gitmek isteyenlerin kulüp akreditasyon sorumlusu Alpaslan Edizer'e ulaşarak kayıt işlemini yaptırabileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporUçakEvkur Yeni Malatyaspor
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