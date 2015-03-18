Üç haftalık program belli oldu

18 Mart 2015 Çarşamba 18:27
PTT 1. Lig'deki temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor ligin 26. haftasında 5 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Boluspor'la karşılaşacak. Turuncu - yeşilli takım 27. haftada ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. ALBİMO Alanyaspor 19 Nisan Pazar günü saat 18.30'da deplasmanda Adanaspor'la konuk olacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 18.03.2015 17:35