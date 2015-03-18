Üç haftalık program belli oldu

PTT 1. Lig'deki temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor ligin 26. haftasında 5 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Boluspor'la karşılaşacak. Turuncu - yeşilli takım 27. haftada ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. ALBİMO Alanyaspor 19 Nisan Pazar günü saat 18.30'da deplasmanda Adanaspor'la konuk olacak.

PTT 1. Lig'deki temsilcimiz ALBİMO Alanyaspor ligin 26. haftasında 5 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Boluspor'la karşılaşacak. Turuncu - yeşilli takım 27. haftada ise 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. ALBİMO Alanyaspor 19 Nisan Pazar günü saat 18.30'da deplasmanda Adanaspor'la konuk olacak.

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