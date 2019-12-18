Üç büyükler Anadolu'da 47 puan bıraktı

SÜPER Lig'de 2019-2020 sezonuna Anadolu takımlarının gösterdiği performanslar damga vuruyor. En yakın rakibinin 6 puan önünde 33 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un yanı sıra Trabzonspor, Alanyaspor ve Malatyaspor gibi takımların ortaya koyduğu performanslara, düşme hattındaki Kayserispor, Ankaragücü ve Antalyaspor'un da özellikle üç büyüklerden aldığı puanlara baktığımızda Anadolu kulüpleri adeta ligin kaderini belirliyor. Ligde şampiyonluğun güçlü adayları olarak gösterilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu sezon Anadolu'da toplamda 47 puan bıraktı.

EN FAZLA FENER KAYBETTİ

Fenerbahçe, ligde oynadığı 15 maçın 12'sinde Anadolu'nun güçlü ekipleriyle mücadele etti. Sarı lacivertliler, 5'inden galibiyetle ayrıldığı bu maçların 7'sinde ise tam 18 puan kaybetti. 25 puanla beşinci sırada bulunan Ersun Yanal'ın öğrencileri, yitirdiği 20 puanın 18'ini Anadolu takımlarına bıraktı. Bu puanların 5'ini dış sahada, 2'sini de Ülker Stadı'nda kaybeden Fenerbahçe, attığı 5 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü. (Haber Merkezi)



