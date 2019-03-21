U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019 başladı

ESTONYA, Ukrayna, Makedonya, Kazakistan ve Litvanya U21 milli takımlarının mücadele ettiği turnuvanın ilk maçı Estonya ile Ukrayna arasında oynandı. Karşılaşma her iki takımın da karşılıklı ataklarına rağmen golsüz sonuçlandı. Yarın Ukrayna - Makedonya ve Kazakistan - Litvanya maçlarıyla devam edecek turnuva, 26 Mart'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Turnuva hakkında gazetecilere açıklama yapan Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, U21 milli takımlarının katıldığı Antalya Cup 2019 Turnuvası'nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi. Turnuvada Estonya, Ukrayna, Makedonya, Kazakistan ve Litvanya U21 milli takımlarının mücadele edeceğini belirten Yaşacan, turnuva sonunda şampiyon olacak takıma 3 bin Euro para ödülü verileceğini kaydetti.



YAŞACAN: 2 BİN KAMPI GEÇTİK

Bu yıl futbol turizminde çok iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Yaşacan, "Antalya'da şu anda 2 bin kampı geçtik. Rezervasyonlarımız devam ediyor. Nisan ayı sonuna kadar futbol takımlarımız gelmeye devam edecek. Gelecek sezon için Avrupa başta olmak üzere futbol takımları rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Gelecek sezon daha iyi olacak. Biz özel sektör olarak böyle bir turnuva yapıyoruz. Bundan sonra da Antalya'da ocak ve şubat aylarında daha büyük turnuvaların Antalya'nın tanıtımı için yapılması gerekir" dedi.