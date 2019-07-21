U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya

İSVEÇ'İN Boras kentindeki U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin ikinci altın madalyası Murat Yalçınkaya'dan geldi. Yalçınkaya, 3 bin metre su engelli finalinde son turda 25 metrelik farkı kapatarak liderlikteki İsveçli Omar Nuur'u yakaladı ve finişte 8:58.20'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Yalçınkaya, Türkiye'ye bu şampiyonada ikinci, tarihte ise 13'üncü altın madalyasını kazandırdı.

Milli atlet, iki yıl önce Nairobi'deki Dünya U18'de beşinci olmuş, geçtiğimiz yıl da Tampere'deki Dünya U20 Şampiyonası'nda da finalde yarışmıştı. En iyi derecesini bu yıl 8:54.82'ye indiren Murat, Boras'taki finalde bir kez daha 9 dakikanın altına inerek kariyerinin en önemli başarısına ulaştı.

Ayetullah 5 binde ikinci

Son günde yapılan erkekler 5 bin metre finalinde Türkiye'den üç atlet yarıştı. Şiddetini artıran bir sağanak altında koşulan yarışta Ayetullah Aslanhan, en iyi derecesini tam sekiz saniye geliştirerek gümüş madalya kazandı. Aslanhan, birinciliği alan İspanyol Aaron Las Heras'ın arkasında 14:05.01'lik PB (kişisel en iyi) derecesiyle ikinci sırada finiş gördü. Bir gün önce 3 bin metrede podyuma çıkan Ömer Amaçtan, 5 binde 14:09.25 ile Avrupa beşincisi olurken, İslam Taşçı da 15:06.93 ile müsabakayı 20'nci olarak noktaladı.