U19 maçındaki kavga ülkeyi karıştırdı! Uruguay’da futbol askıda!

URUGUAY Futbol Federasyonu, geçtiğimiz hafta sonu Platense ve Basanes takımları arasında oynanan U19 maçında hakemlere gerçekleştirilen saldırı nedeniyle ülkedeki bütün futbol aktivitelerini durdurma kararı aldı.

U19 maçında sahaya giren taraftarların futbolcularla birlikte hakemlere saldırmasının ve çirkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Barcelona’nın Uruguaylı yıldızı Luis Suarez de olayların son bulması gerektiği yönünde bir açıklama yaptı.

Konu hakkında duyuru yayınlayan Uruguay Futbol Federasyonu, “Uruguay Futbol Hakemleri Birliği ve Uruguay Futbol Federasyonu’nun ortak kararı neticesinde bütün aktiviteler durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Suarez ise yaptığı paylaşımda “Futbolda artık şiddet yok, barış ve huzur içinde bir futbol yaşayalım. Ülkemizde bu güzel sporun keyfini çıkaralım. Herkese saygı gösterin” dedi.

Tribündeki küçük bir çocuğun sahaya attığı taş sonrasında hakem maçı durdurma kararı alırken kadın yardımcı hakemin de çıkan olaylar sırasında yaralandığı öğrenildi.