Tzavellas yandı

YAPILAN açıklamada "Hukuk Müşavirliği'nce 03.10.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS TZAVELLAS'ın 01.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.10.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Oyuncunun en az 3 maç ceza alması bekleniyor. Öte yandan, Tzavellas'ın bu gereksiz hareketine turuncu yeşilli yönetim de sessiz kalmayacak. Yönetimin, ilk yönetim kurulu toplantısında oyuncuya ağır bir ceza vermesi bekleniyor.

