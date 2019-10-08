Tzavellas hırs küpü

2016-2017 sezonunun ikinci yarısında takıma dahil olan ve sergilediği başarılı futbolla herkesin beğenisini kazanan deneyimli savunmacı, bu sezon Erol Bulut yönetimindeki takımda ilk haftalarda forma şansı bulamadı. Moralini hiç bozmayan ve çalışmaya devam ederek Beşiktaş maçında formayı kapan Alanyaspor'un üçüncü kaptanı Tzavellas, tekrar ilk 11'e dönmenin sevincini yaşadı. Deneyimli oyuncunun yakın çevresine "Yeniden ilk 11'in vazgeçilmezi olmak için daha çok çalışacağım" dediği iddia edildi.

