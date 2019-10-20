Twitter’ın şampiyonu Galatasaray
Sosyal medyada Galatasaray fırtınası devam ediyor. Bir Twitter hesabı, kurayla karşı karşıya getirdiği kulüplerin taraftarlarına anket açtı; verilen milyonlarca oyla rakiplerini tek tek geçen Cim Bom şampiyon oldu
SPOR 20.10.2019, 09:53
TÜM dünya çapında kulüp taraftarlarını karşı karşıya getiren turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu...
Bir sosyal medya hesabı tarafından başlatılan anket çalışmasında, çekilen kuraya göre eşleşen kulüpler arasında oylamalar yapıldı. Buna göre son 16 turunda Milan’ı yüzde 60’a 40’lık oranla geçen Cim Bom çeyrek finale yükseldi.
Son 8’de Arsenal’le eşleşen Sarı-Kırmızılılar, bu turu da yüzde 52’ye 48’le geçti.
Yarı finalde Aslan’ın rakibi Marsilya’ydı. 131 bin 352 oyun kullanıldığı bu eşleşmeyi yüzde 54’e 46’yla Cim Bom kazandı.
Finalde turnuvanın favorilerinden Flamengo ile kapışan Galatasaray; 255 bin 471 oyun kullanıldığı bu eşleşmede rakibini yüzde 51’e 49’la geçerek şampiyonluğunu ilan etti.
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