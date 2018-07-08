Twitter’da ilginç ‘Alanyaspor’ mesajı

ÜNLÜ sosyal medya portalı Twitter'da önceki gün ilginç bir paylaşım yapıldı. @NanoDestek adlı hesaptan yapılan "Bu çocuk Ekonomi Bakanı olsun, ülke şaha kalksın" adlı paylaşımda, Alanyaspor ve Kasımpaşa'nın dolar kurunu indirerek Türkiye'yi kurtarabileceği iddia edildi.

İşte dolar kurunun bir gecede nasıl düşürülebileceğinin formülünün anlatıldığı o ilginç paylaşım: "Ligde amacı olmayan iki takım, mesela Kasımpaşa'yla Alanyaspor birbirleri ile maç yapıyorlar. Öncelikle bu anlatacağım iş için gizli bir servis kurması gerekiyor. Her neyse, ligde hedefi olmayan iki takımın başkanını kapatacaksın bir odaya, bu maç berabere bitecek diyeceksin. Koskoca devletsin, buna gücün yetmeyecekse neye yetecek? Sonra dünyanın en güvenilir bahis sitelerinden olan BetNano gibi bir siteden onlarca kişisel hesap açıp bu maça beraberlik oynayacaksın. 10 milyar yatırıp 30 milyar doları kapacaksın. Bu şekilde devletin kasasına 20 milyar dolar girmiş olacak. 20 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? 1 gecede 4.60 olan doları 3.30 civarına düşürmek demektir. Beyin bedava, saygılar."