Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Mafya mısın
Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı
SPOR 17.12.2019, 23:34
Tuzlaspor'un futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçı sonrasında çıkan olaylar hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi.
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