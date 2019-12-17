Tuzlaspor-Galatasaray maçı sonrası olay çıktı!

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mğalup ederek tur atladığı maçın ardından olay çıktı.



Tuzlaspor - Galatasaray maçının sonunda soyunma odası tünelinin girişinde oyuncular arasında arbede çıktı.



Maçın ardından Fernando Muslera, ilk maçta soyunma odası koridorlarında Galatasaray'a küfür eden ve fotoğraf paylaşımı yapan Gökhan Çıra'ya; "Ne oldu, konuşsana?" dedi.



Muslera ve Gökhan'ın tünelde yumruklaşmasının ardından iki takımın oyuncuları birbirine girdi.



Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Yuto Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.



Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler; "Mafya mısın?"



Gökhan Çıra maç sonunda "Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin?" dedi.



İşte Gökhan Çıra'nın açıklamaları;



"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı."



TERİM'E; "SEN KİMSİN? MAFYA MISIN?"



Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok



İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?



Tuzlaspor'un Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuk ekibin futbolcusu Gökhan Çıra, yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.



Maç sonrası Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı ve galibiyeti kutladı.



Çıra, "Çok şükür bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Büyüklük isimle olmuyormuş. Şimdi iş 2. maça çok iyi hazırlanıp turu geçmekte. Herkesin ayağına sağlık, bravo takım." dedi.



İnternet fenomeni Selin Ciğerci ile yaptığı evlilik sonrası ünlenen Çıra'nın bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisi çekti.



Galatasaray taraftarları:" Gökhan pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım." diye bağırdı.

