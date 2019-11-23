Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi

İTALYA 3. Ligi'nde ilginç bir olay yaşandı. 3. Lig ekibi Reggiana'nın kalecisi Matteo Voltoini, geçtiğimiz gece bir gece kulübüne gitti. Geç saatlere kadar eğlenen Voltoini, gecenin ardından şoku yaşadı. Futbolcu, kız arkadaşı ile tuvalette cinsel ilişkiye girerken bu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler, kısa bir süre sonra internete sızdırıldı.

KULÜP SÖZLEŞMEYİ FESHETTİ

Görüntülerin sızmasının ardından Reggiana kulübü, kalecileri Matteo Voltoini ile yola devam etmeme kararı aldı ve futbolcunun sözleşmesini feshetti.