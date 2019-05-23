6 numaralı plaj büfesindeki 200'ü aşkın şemsiye yaz sezonu boyunca turuncu yeşilli renklerle hizmet verecek. Gardenia Otel tarafından yapılan bu turuncu yeşilli destek, Alanyasporlu taraftarların objektiflerinden kaçmadı. Rengarenk şemsiyelerin fotoğrafları dün gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı.
Turuncu yeşil destek
Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun sahibi olduğu Gardenia Otel'in önündeki plajda tüm şemsiyeler, Alanyaspor'un renkleri olan turuncu yeşile büründü
6 numaralı plaj büfesindeki 200'ü aşkın şemsiye yaz sezonu boyunca turuncu yeşilli renklerle hizmet verecek. Gardenia Otel tarafından yapılan bu turuncu yeşilli destek, Alanyasporlu taraftarların objektiflerinden kaçmadı. Rengarenk şemsiyelerin fotoğrafları dün gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı.
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