Turuncu yeşil destek

Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu'nun sahibi olduğu Gardenia Otel'in önündeki plajda tüm şemsiyeler, Alanyaspor'un renkleri olan turuncu yeşile büründü

Turuncu yeşil destek
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6 numaralı plaj büfesindeki 200'ü aşkın şemsiye yaz sezonu boyunca turuncu yeşilli renklerle hizmet verecek. Gardenia Otel tarafından yapılan bu turuncu yeşilli destek, Alanyasporlu taraftarların objektiflerinden kaçmadı. Rengarenk şemsiyelerin fotoğrafları dün gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı. 
 

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