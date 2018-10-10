TUR'un Alanya etabı için start günü

14 Ekim'de İstanbul'da son bulacak olan Tur 2018'in 2. güzergahı olan Alanya - Antalya etabı ise bugün koşulacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Başta Eurosport olmak üzere 120'nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 54. yılında 2. etap startı Alanya'mızdan verilecek. Alanya’mızın ve ülkemizin tanıtımı için önemli olan bu organizasyonu izlemeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. 20 takımdan 140 sporcunun mücadele edeceği ve World Tour kategorisine yükselen dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu, 2018 yılında dünyaca ünlü sporcu ve takımların üst düzey mücadelesine de sahne olacak.

BU YOLLARA DİKKAT

54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya - Antalya etabı için 10 Ekim Çarşamba (bugün) günü saat 08.00 ile 12.00 arası İskele - Rıhtım - Atatürk Caddesi (Kuzey şerit)–Alaaddin Keykubat Kavşağı-D-400 ile Antalya istikameti trafiğe kapalı olacak. Belirtilen güzergahta sporcuların geçişinin ardından emniyetli mesafeye ulaşılınca trafik akışı devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 00:13