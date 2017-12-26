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'Turu geçmeye çalışacağız'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası, “İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız” dedi

'Turu geçmeye çalışacağız'

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası, “İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız” dedi

26 Aralık 2017 Salı 23:32
'Turu geçmeye çalışacağız'
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ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Bursaspor’u konuk etti.

Mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı. Maç sonrası düzenlene basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "İkinci yarı ilk yarıya oranla daha iyiydik. Gol atma fırsatı da yakaladık ama Gençlerbirliği kalecisi iyi iş çıkardı. İkinci maçta işi tersine çevirerek turu geçemeye çalışacağız. Mağlubiyette hava şartlarının etkili olduğunu düşünmüyorum. Hangi kurgu ile çıkarsam çıkayım ön tarafta etkinliğimiz olmadığı sürece bunların hiçbir anlamı olmayacak. İşimiz zor, eksikliklerimiz olduğu için. Ama başımız dik ayrılmalıyız bu stadyumdan. Ocak ayı itibari ile çalışmalarımıza geri döneceğiz. İkinci maçta kazanarak turu geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Le GuenBursaspor Teknik Direktörü
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