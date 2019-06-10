Turnuvada ilk hamle Demirağ'dan

ALANYA'DAKİ tüm liselerin katılımıyla Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen 'Liseler Arası Satranç Turnuvası'nda başlangıç hamlesini Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Mustafa Demirağ yaptı. Demirağ, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Analitik düşünmeyi geliştiren bu etkinlik umarım Alanya’daki gençlerimiz adına hayırlara vesile olur. Yarınların teminatı olarak ülkemize yapacağınız her katkıda her anlamda yanındayız. Buradaki bütün kardeşlerime başarılar diliyor, gelecek yaşantısında da bu faaliyetlerini sürdürmesini temenni ediyorum" dedi.