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Son Dakika

Turnuvada final günü

Öz Maysa Sebze ve Meyve ana sponsorluğunda ve Özkan Çim Halı Saha Tesisleri tarafından düzenlenen Otellerarası Halı Saha Futbol Turnuvası, bu akşam yapılacak olan final maçıyla son bulacak.

SPOR 21.08.2019, 19:16 Enes Subaşı
Turnuvada final günü
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ÖZKAN Çim Halı Saha Tesisleri'nde bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan final maçında, Eftalia Aqua ve Akkan Apart Otel takımları karşı karşıya gelecek. 9 takımlı lig usulü düzenlenen turnuvada final oynayacak olan Eftalia Aqua ve Akkan Apart takımları, şampiyon olmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek. 

#turnuva #Öz Maysa Sebze ve Meyve #Özkan Çim Halı Saha #otellerarası
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