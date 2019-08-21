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Turnuvada final günü
Öz Maysa Sebze ve Meyve ana sponsorluğunda ve Özkan Çim Halı Saha Tesisleri tarafından düzenlenen Otellerarası Halı Saha Futbol Turnuvası, bu akşam yapılacak olan final maçıyla son bulacak.
SPOR 21.08.2019, 19:16 Enes Subaşı
ÖZKAN Çim Halı Saha Tesisleri'nde bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan final maçında, Eftalia Aqua ve Akkan Apart Otel takımları karşı karşıya gelecek. 9 takımlı lig usulü düzenlenen turnuvada final oynayacak olan Eftalia Aqua ve Akkan Apart takımları, şampiyon olmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.
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