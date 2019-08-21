Turnuvada final günü

ÖZKAN Çim Halı Saha Tesisleri'nde bu akşam saat 22.00'de başlayacak olan final maçında, Eftalia Aqua ve Akkan Apart Otel takımları karşı karşıya gelecek. 9 takımlı lig usulü düzenlenen turnuvada final oynayacak olan Eftalia Aqua ve Akkan Apart takımları, şampiyon olmak için kıyasıya bir mücadele sergileyecek.