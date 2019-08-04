"Turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş" diyen Messi'ye büyük ceza
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Arjantin-Şili maçı sonrası "Turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş" diyen Messi'ye 3 ay men ve 50 bin dolar para cezası verdi.
BREZİLYA'NIN ev sahipliğinde düzenlenen Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin maç sonrası isyanı turnuvaya damga vurdu.
"HAKEMLER HER ŞEYİ BREZİLYA'NIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA YAPTI"
Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı. Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.
3 AY MEN 50 BİN DOLAR CEZA
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi. Messi ile ilgili karar da çıktı ve yine futbol gündemi bir hayli bu konuyla meşgul olacakmış gibi görünüyor. CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiğini ve Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı. Süperyıldızın bu konuda nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.
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