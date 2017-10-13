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Turkuaz mayonun yeni sahibi Ulissi

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 4. etabını, BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı

Turkuaz mayonun yeni sahibi Ulissi

2017 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2017) 4. etabını, BAE Takımı Emirates'in İtalyan sporcusu Diego Ulissi kazandı

13 Ekim 2017 Cuma 19:29
Turkuaz mayonun yeni sahibi Ulissi
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TURUN 4. etabı, Marmaris ile Selçuk arasındaki 204,1 kilometrelik  parkurda düzenlendi. 26. kilometrede yarışın tek 1. kategori tırmanışı olan Sakar  Geçidi'ne ulaşan bisikletçiler, etabın son 5 kilometresinde de 413 metre  yükseklikte bulunan Meryem Ana Evi'ne çıktı.
 
Bitime 2,5 kilometre kala atak yapan yaklaşık 10 kişilik grubun  sayısı, son 1,2 kilometrede 5'e düştü. Son 200 metrede sprinte kalkan BAE Takımı  Emirates'ten Ulissi, 5 saat 36 dakika 3 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk  sırada geçti.
 
Zorlu etapta 2'nciliği, Astana Pro Takımı'ndan Jesper Hansen,  3'üncülüğü ise Wilier Triestina-Selle'den Daniel Felipe Martinez elde etti.
 
En yakın rakibi Hansen'in 12 saniye önünde genel klasman liderliğini  de alan Ulissi, "turkuaz mayo"nun yeni sahibi oldu.
 
 İlk 3 etabı kazanan Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett, sprint  klasmanında liderliğini korudu.
 
1. kategori tırmanışını ilk sırada geçen Caja Rural-Seguros RGA'dan  Danilo Celano, "kırmızı mayo"yu üstüne geçirdi.
 
Yarış başladıktan kısa süre sonra oluşan kaçış grubunda yer alan  Türkiye Milli Takımı'ndan Ferit Can Şamlı, Türkiye Güzellikleri kapısına önde  girdi. Ferit Can, sprint kapısında da 3. en yüksek puanı aldı. Fakat bir diğer  milli bisikletçi Onur Balkan, Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı  sürdürdü.
 
TUR 2017'ye, yarın Selçuk ile İzmir arasındaki 5. etapla devam  edilecek.
 
Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu,  15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet  turuna katılan sporcular, 6 etap sonunda bin 25 kilometre pedal çevirecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
Turkuaz MayoCumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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