Türklerspor Süper Amatör'e yükseldi

GEÇTİĞİMİZ yıl Antalya 2. Amatör Küme'de lige başlayan ve ilk yılında şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Türklerspor, bu yıl da Süper Amatör Küme'ye yükselme sevinci yaşıyor. Ligin son haftasına en yakın takipçisi Kadriyespor'un 3 puan önünde giren temsilcimiz, bugün deplasmanda Gazipaşa Belediyespor'a konuk oldu. Mücadele sonunda sahadan 7-0 galip ayrılan sarı siyahlı ekip, ligi 40 puanla şampiyon olarak tamamladı ve Antalya Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Maçın ardından büyük bir sevinç yaşayan Türklerspor Teknik Direktörü Şükrü Çavuşoğlu, "Allah'ım bugünleri de gösterdi. İki yılda ikinci şampiyonluğumuzu yaşadık. Türklerspor camiasına hayırlı olsun" dedi.