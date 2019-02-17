Türklerspor Süper Amatör'de

Antalya 1. Amatör Küme'de önceki gün Gazipaşa Belediyespor ile deplasmanda karşılaşan Türklerspor, rakibini 7-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti 

Türklerspor Süper Amatör'de
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GEÇTİĞİMİZ yıl Antalya 2. Amatör Küme'de lige başlayan ve ilk yılında şampiyon olarak 1. Amatör Küme'ye yükselen Türklerspor, bu yıl da Süper Amatör Küme'ye yükselme sevinci yaşıyor. Ligin son haftasına en yakın takipçisi Kadriyespor'un 3 puan önünde giren temsilcimiz, haftasonu deplasmanda Gazipaşa Belediyespor'a konuk oldu. Mücadele sonunda sahadan 7-0 galip ayrılan sarı siyahlı ekip, ligi 40 puanla şampiyon olarak tamamladı ve Antalya Süper Amatör Küme'ye yükseldi. Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Türklerspor Teknik Direktörü Şükrü Çavuşoğlu "Allah'ım bugünleri de gösterdi. İki yılda ikinci şampiyonluğumuzu yaşadık. Türklerspor camiasına hayırlı olsun" dedi.

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