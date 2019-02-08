Türklerspor şampiyonluk maçına çıkıyor

TÜRKLERSPOR, en yakın rakibi olan Kadriyespor'u yenerse, 2018-2019 sezonunu ligin bitmesine 1 maç kala şampiyon olarak tamamlayacak ve Süper Amatör Küme'ye yükselecek. Türklerspor'un olası beraberlik veya yenilgi alması durumunda ise şampiyonu son hafta maçlarında alınacak olan sonuçlar belli edecek. Yarın saat 14.00'de Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadeleyi Arif Dilmeç, Ahmet Maden ve Feyyaz Arıcı üçlüsü yönetecek. Taraftarlarının da desteği ile Kadriyespor'u yenerek şampiyon olmak istediklerini söyleyen Türklerspor Teknik Direktörü Şükrü Çavuşoğlu "Sezon boyunca verdiğimiz emeklerin karşılığını yarınki maçı kazanarak almak istiyoruz" dedi.