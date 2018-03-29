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Türklerspor doludizgin

Antalya 2. Amatör Küme 3. Grup'ta 8 hafta geride kalırken, Türklerspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Türklerspor doludizgin

Antalya 2. Amatör Küme 3. Grup'ta 8 hafta geride kalırken, Türklerspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

29 Mart 2018 Perşembe 00:47
Türklerspor doludizgin
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DEPLASMANDA Akdeniz Timsahları'nı 6-2 mağlup eden sarı mavili ekip, 16 puana yükselerek zirveye oturdu. Türklerspor'u yakından takip eden takımlar ise henüz yenilgi yüzü görmeyen Kadriyespor ve İncekumspor oldu. Ligin 9. haftasında 1 Nisan Pazar günü zirve yarışına ortak olan iki Alanya ekibi Türklerspor ile İncekumspor, Avsallar sahasında karşı karşıya gelecekler. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya 2. Amatör KümeTürklerspor
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