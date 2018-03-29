Türklerspor doludizgin

DEPLASMANDA Akdeniz Timsahları'nı 6-2 mağlup eden sarı mavili ekip, 16 puana yükselerek zirveye oturdu. Türklerspor'u yakından takip eden takımlar ise henüz yenilgi yüzü görmeyen Kadriyespor ve İncekumspor oldu. Ligin 9. haftasında 1 Nisan Pazar günü zirve yarışına ortak olan iki Alanya ekibi Türklerspor ile İncekumspor, Avsallar sahasında karşı karşıya gelecekler.
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