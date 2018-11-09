Türklerspor doludizgin

TÜRKLERSPOR, geride kalan haftalarda oynadığı beş maçı da kazanarak grubunda namağlup tek takım olarak kaldı. Topladığı 15

puanla grup liderliğini elinden bulunduran siyah-kırmızılılar, rakiplerine attığı 18 gol ile grubunun en golcü ekibi ve 3 gol ile de kalesinde en az gol gören ekip oldu. Türklerspor'un grubundaki en yakın

rakibi ise 6 maçta 5 galibiyet alan Kadriyespor oldu. Bu hafta Alanya Belediyespor ile evinde karşılaşacak olan Türklerspor, gelecek hafta ise en yakın ve en güçlü rakibi olan Kadriyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 00:07