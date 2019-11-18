Türklerspor'a bir haller oldu 5-0

KORKUTELİ 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Ali Alkan, Furaz Bülgen, Ahmet Maden hakem üçlüsü yönetti. Maç, Korkuteli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Korkuteli, Volkan Bucaklı ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 40. dakikada Tayyar Karadağ ile durumu 2-0 yaptı. Maçta ikinci yarı ise Türkler Belediyespor'un vuruşu ile başladı. İkinci yarıda Korkuteli, Enver Ekici'nin attığı gol ile durumu 3-0 yaptı. Ataklarını sürdüren Korkuteli Belediyespor, 61. dakikada Enver Ekinci'nin golüyle durumu 4-0 yaptı. 83. dakikada da Volkan Bucaklı topu filelerle buluşturdu ve maçın skorunu tayin etti: 5-0. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 23'e çıkartarak liderliğini sürdürürken, Türkler Belediyespor ise 14 puanda kalarak zirveden bir hayli uzaklaştı.