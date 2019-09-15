Türkler yeni sezona hazır

ŞÜKRÜ Çavuşoğlu gözetiminde çalışmalarına devam eden temsilcimiz, önceki gün kadrosunda yer alan oyuncular için imza töreni düzenledi. Yeni sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Antrenör Şükrü Çavuşoğlu, "2. ve 1. Amatör Küme'de elde ettiğimiz şampiyonluklarla şimdi Süper Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. Amacımız bu ligde de şampiyon olarak bir üst lige yükselmek. Yeni sezon camiamıza hayırlı olsun" dedi.