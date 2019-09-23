Türkler galibiyetle başladı

ANTALYA Süper Amatör Küme'deki temsilcimiz Türklerspor, yeni sezonun ilk maçında Lara Futbol'u sahasında konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan Lara Futbol, 4. dakikada Oğuzhan Bozağaç'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Konuk ekip 40. dakikada Ayhan Altınay ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda ise bambaşka bir Türklerspor sahadaydı. 53. dakikada Mehmet Doyuran ile farkı 1'e indiren temsilcimiz, 54. dakikada ise Anıl Aslanalın ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. 59'da ise Necati Sipahi'nin golüyle 3-2 öne geçti. Maçta son sözü ise Davut Ersoy söyledi. 78. dakikada takımının 4. golüne imza atan Davut, maçında skorunu tayin etti.

MAHMUTLAR DEPLASMANDA YOK

Antalya Süper Amatör Küme'deki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise sezona deplasmanda ASAT Gençlikspor maçıyla başladı. Mavi beyazlı temsilcimiz mücadelenin henüz 1. dakikasında Mehmet Önder'in golüyle 1-0 öne geçti. 10. dakikada Mahmut Arslan'ın golüyle farkı 2'ye çıkaran Mahmutlarspor, ilk yarıda skor üstünlüğünü koruyamadı. 39'da Fatih Gündoğdu ile farkı 1'e indiren ev sahibi ekip, 45. dakikada Muhammed Can Aydın ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. İkinci yarının 52. dakikasında Erkan Sütçü ile 3-2 öne geçen ASAT Gençlikspor, 79'da Zafer Sever'in golüyle 4-2'yi yakaladı. Mücadele bu skorla sona erdi. Payallar-Konaklıspor ise ilk maçında Manavgatspor'un sahaya çıkmamasından dolayı 3-0 hükmen galip geldi.