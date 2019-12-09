Türkler 1 puana razı oldu

KONAKLI Stadı'nda oynanan maçı, Hayri Kıvanç, Veli Batuhan Bozkurt ve Ufuk Çelebi hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. Maçın 15. dakikasında Türklerspor atağında Mehmet Kaplan'ın sert şutunu kaleci Kadir çıkardı. 20. dakikada Kınıkspor'dan Cihad net gol pozisyonunda topu dışarı attı. 34. dakikada Türklerspor atağında Mehmet Sait, iki kişiyi çalımlayarak topu ağlara göndererek, takımını maçta 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada Kınıkspor'dan Ayetullah topu boş kale yerine dışarı attı. 41. dakikada Kınıkspor atağında Cihad, topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında Kınıkspor, Cihad ve Ayetullah'la 4 net pozisyondan yararlanamadı. Maçın 72. dakikasında Kınıkspor atağında Ege'nin pası ile buluşan Ayetullah durumu 2-1 yapan golü attı. 80. dakikada Kınıkspor'dan Ruşen net golü kaçırdı. 85. dakikada Kınıkspor'dan Ruşen'e tekme atan Türklerspor'dan Mehmet Kaplan direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 88. dakikada Kınıkspor defansının uzaklaştıramadığı topa vuran Necati, topu ağlara göndererek durumu 2-2 yapan golü attı. Maç bu skorla sona erdi. Maçın bitiminde orta hakem Hayri Kıvanç, küfrettikleri gerekçesi ile Kınıkspor'dan Hasan ve Mustafa Ozan'a kırmızı kart gösterdi. Kınıkspor bu skorla puanını 21'e çıkardı, ligde 4. sırada yer aldı. Türkler Belediyespor ise puanını 16'ya çıkardı, ligde 8. sırada yer aldı.