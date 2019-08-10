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Türkiye'nin gözü bu programda: Alanya'daki Oceanman heyecanı ekranlarda

Türkiye'de ilk kez 11-12 Mayıs 2019'da Alanya'da gerçekleştirilen Oceanman yarışı bugün sabah saat 08:00'de TRTSpor'dan yayınlanmaya başladı

SPOR 09.08.2019, 17:13 10.08.2019, 08:13 Enes Subaşı
Türkiye'nin gözü bu programda: Alanya'daki Oceanman heyecanı ekranlarda
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ÜLKEMİZDE ilki Alanya'da gerçekleştirilen Oceanman adı ile bilinen dünyanın en büyük Açık Su Yüzme Yarışmaları'na ait 1 saatlik televizyon programı bugün sabah saat 08:00'de TRTSpor erkanlarında yayınlanmaya başladı. Oceanman Türkiye'de ilk kez 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Alanya'da gerçekleştirilmiş oldukça ilgi görmüştü.

#TRTSPOR #türkiye #Oceanman #Alanya
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