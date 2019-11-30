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Türkiye’nin EURO 2020’deki rakipleri belli oldu!

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) kuraları Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekildi. A Grubu'na düşen Türkiye'nin rakipleri İtalya, Galler ve İsviçre oldu. Millilerimiz ilk maçını İtalya ile deplasmanda oynayacak.

SPOR 30.11.2019, 21:01
Türkiye’nin EURO 2020’deki rakipleri belli oldu!
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A MİLLİ Futbol Takımımızın EURO 2020’de A Grubu’na düştü. Ay yıldızlılar, Galler İsviçre ve İtalya ile aynı grupta yer alırken millilerimiz ilk maçını 12 Haziran’da İtalya ile yapacak.

İŞTE EURO 2020’DE GRUPLAR
A GRUBU: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C GRUBU: Hollanda, Ukrayna, Avusturya

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti

E GRUBU: İspanya, İsveç, Polonya

F GRUBU: Portekiz, Fransa, Almanya

NOT: C Grubu, D Grubu, E Grubu ve F Grubu’nun dördüncü takımları Mart ayında oynanacak play-off maçları sonrasında belli olacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin 12 farklı şehirde oynanacak olması mesafe sorununu da ortaya çıkarttı. Örneğin millilerimizin olduğu A Grubu; maçlarının oynanacağı Roma ile Bakü arasındaki 3 bin 120 kilometre uzaklık korkutuyor.

Mesafe konusunda en avantajlı grup ise Londra ile Glasgow şehirlerinin ev sahipliği yapacağı D Grubu. İki şehir arası sadece 555 kilometre. C Grubu'ndaki ekipler de Münih'ten Bükreş'e geçerken bin 790 kilometre yol yapacak. Bu açıdan ay yıldızlılarımızın yer alacağı grupta mesafe meselesi de önemli olacak.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Play-off etabı A Grubu’nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu’nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu’nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu’nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?
Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu’nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu’nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu’nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu’nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu’nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu’nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya’nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra’da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg’da gerçekleştirilecek.


 

#euro #2020 #türkiye #İtalya #Galler #isviçre
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