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Türkiye’nin en fizikli kadını onunla sahneye çıktı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Seçmeleri'nde sahneye Türk sinemasının unutulmaz film müziği 'Selvi boylum al yazmalım' şarkısıyla çıkan Işık Aktan şampiyonluğu kazandı

Türkiye’nin en fizikli kadını onunla sahneye çıktı

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Seçmeleri'nde sahneye Türk sinemasının unutulmaz film müziği 'Selvi boylum al yazmalım' şarkısıyla çıkan Işık Aktan şampiyonluğu kazandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:56
Türkiye’nin en fizikli kadını onunla sahneye çıktı
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TÜRK sinemasının baş yapıtlarından Selvi Boylum Al Yazmalım’ın film müziği bu kez bir spor müsabakasına konu oldu.

Cahit Berkay’ın unutulmaz film müziği ile podyuma çıkan Işıl Aktan, Türkiye Fizik Şampiyonluğu’nu kazandı. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un ölümsüz eseri Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın oyunculukları halen hafızalarda yer alırken, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Seçmeleri’nde, sporcu Işıl Aktan müzisyen Cahit Berkay’ın film müziğiyle sahneye çıktı.

Vücut geliştirme ve fitness müsabakalarında Türkçe müzik kullanarak etnik değerlere sahip çıkılması adına bir ilke de imza atan Işıl Aktan’ın koreografisi büyük beğeni topladı.

Işıl Aktan, TRT İstanbul Müdürlüğü’nde halen prodüktörlük yapıyor. 2011’den bu yana defalarca vücut şampiyonu olarak Milli Takım’da yer alan sporcu, dünya müsabakalarına Al Yazmalım’ın film müziği ile katılmak istiyor.

Sporcu, bunun için öncelikle müziğin bestecisi Cahit Berkay’dan gerekli izini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ışıl AktanFitnessVücut Geliştirme
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