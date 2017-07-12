Türkiye'ye dönmek isterim

BİR dönem Real Madrid forması da giyen Hamit Altıntop, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi yere göğe koyamadı.İşte tecrübeli futbolcunun sözleri:

Real Madrid'den ayrılırken 3 yıllık sözleşmem vardı. Mourinho ile aram çok iyiydi, halen mesajlaşıyoruz. Tabii ki bana ilk sezondan sonra sakatlığın da etkisiyle ilk 11'de oynatmayı düşünmediğini söylemişti. Kalmamı istemesine rağmen G.Saray’dan gelen teklif sonrası gitmek istedim. Düzenli oynamayı istiyordum.

İNANILMAZ BİR KARİYERE SAHİP

Pepe'yle Real Madrid'de oynadım. Beşiktaş'ta takım başarılı olursa tabii ki Pepe de başarılı olarak adlandırılır. Onun azminden ve hırsından kimsenin şüphesi olmasın. Özgüveni, çalışma azmi muazzam diyebilirim. Pozitif bir yapıya sahip olarak lige renk katacaktır. Bana göre bu sene yapılan transferler arasında kesinlikle en iyisidir. Ülkeye gelen en önemli 10 yabancı arasında da ilk 10 arasına mutlaka dahil edilebilir. Harika ve ulaşılması çok zor bir kariyere de sahip.

SCHALKE’YE GOLÜMÜ UNUTAMAM

G.Saray'da Schalke maçını farklı bir noktaya koyarım. Ailem de Schalke bölgesinde olduğu için o golden sonra kırgınlıklar olmaz. Arşivlerde o maçı iyi bir noktaya koyarım. Van Gaal= Taktik, Mourinho= Tarz-İletişim, Fatih Terim= Motivasyon. Taktik olarak Van Gaal çok iyiydi. Mourinho’nun dış görüntüsü, tarzı ve oyuncu ilişkileri etkileyiciydi. Fatih Terim ise zor şartlara rağmen büyük işler başarmış bir teknik adamdır.

Milli takımda maalesef bir sistemden bahsedemiyoruz. Fatih hoca olmadan istikrarı sürdüremiyoruz. Dünya Kupası'na gitmemiz biraz zor görünüyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılırken neler yaşadığımızı gördük. Selçuk inanılmaz bir vuruşa imza attı. Orada bile rakiplerin sayesinde gittik.Son olarak Almanya'da Darmstadt forması giyen 35 yaşındaki futbolcu, "Futbolun içinde kalmak istiyorum. Bırakmayı hiç düşünmedim. Şartlar uygun olursa Türkiye’ye dönmek istiyorum. Şartlar uygun olursa neden olmasın" diye konuştu.

GALATASARAY BAŞARILI OLUR

Bafetimbi Gomis, Belhanda ve Maicon... İyi kariyerleri bulunuyor. Takım olgusu önemlidir. Bu, G.Saray’da tekrar oluşturulursa, eski günlerine dönebilir. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir iyi transferler yaptığı için son zamanların en çekişmeli sezonu geçecek diye düşünüyorum.

ARDA ÇOK ŞEY VERDİ

Arda tercihlerinin bedelini çekiyor. Futbolunu kimse eleştiremez, nerelerden geldiğini de kimse eleştiremez. Arda ileride yaptıklarını tekrar tartarak düşünecektir. Onun verdikleri, aldıklarından çoktur bu asla unutulmasın.

2008 MUCİZESİ

2008 Avrupa Şampiyonası'nda attığımız gollerin bir açıklaması yoktu. Fatih Hoca bize zaten çok güveniyordu. Takım ona çok saygı duymuştur. O geri dönüşün tarifi açıkçası yok. Allah bize onu nasip etti.