Türkiye U17 - Avusturya U17: 0-0

MANAVGAT'ın Kumköy turizm bölgesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın hakemliğini Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Dejan Jakimovksi, yardımcılıklarını ise Makedonya'dan Nikola Karakolev ve Portekiz'den Antonio Godinho yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti. Avusturya U17 Milli Takımı oyuncuları yakaladıkları 3 gol fırsatından yararlanamadı. İkinci yarıda daha atak oynayan milli takım oyuncuları ise gol atmayı başaramayınca karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Diğer yandan günün ilk karşılaşmasında İtalya, Romanya'yı 3-0 mağlup etti. UEFA U17 Elit Tur 1'inci Grup'ta İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla ikinci, Türkiye 1 puanla üçüncü, Romanya sıfır puanla dördüncü sırada yer alıyor. Grupta son karşılaşmalar 26 Mart Salı günü saat 14.00'te İtalya-Avusturya, Türkiye-Romanya arasında oynanacak.